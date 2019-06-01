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TEM Otoyolunda bayram trafiği

İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği durma noktasına getirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
TEM Otoyolunda bayram trafiği

İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği durma noktasına getirdi. Dün mesai saati sonrası başlayan trafik çilesinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araçlar havadan görüntülendi.


Ramazan Bayramı’ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün mesai saatinden sonra yola çıkınca TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu arttı. Dün gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk bugün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durma noktasına geldi. İstanbul’dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde sıkışan trafikte adım adım ilerleyeme çalışıyor. Araçların trafikte zorla ilerlediği anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sıkışan trafikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
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