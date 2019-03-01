TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan kamyonet şoförü görevlilerce çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik a IHAAW133727-ASA/01-03-2019- TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı.

IHAAW133727-ASA/01-03-2019- TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan kamyonet şoförü görevlilerce çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik adeta durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.01.03.2019 13:37:27TSINNNN

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