TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken trafik kilitlendi.

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