0553 313 94 23

TEM otoyolu kavşağında trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi TEM otoyolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

24 Mart 2019 Pazar 13:54
TEM otoyolu kavşağında trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi TEM otoyolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-140 karayolunun TEM Otoyolu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. idaresindeki 54 BF 645 plakalı otomobil, iddiaya göre, otoyoldan kontrolsüzce çıkan D.C.’nin kullandığı 41 FA 253 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü D.C. ile aynı araçtaki H.C. yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu
    1. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B..
    2. Başkan Karabacak 15 yıllık projelerini..
    3. Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına..
    4. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C..
    5. Bayburtlu taraftarlar Diyarbakır’da..
    6. Depremde zarar gören minareyi itfaiye..
    7. Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu..
    8. Şanlıurfa'da korkunç olay! Başlarından..
    9. Antalya’da polisleri bıçakla yaralayan..
    10. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    11. Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti..
    12. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    13. İran'da "ülke lideri halk tarafından..
    14. Bilecik’te otomobil takla attı: 2..
    15. Emekliler Bowlingde stres attı
    16. Emeklilere, konut için başvurular..
    17. Ulgar, Posof hedeflerine emin..
    18. TİKA'dan Arjantin'de eğitime destek
    19. Mavibahçe’de köy pazarı
    20. Murat Aydın: “Beykoz aklınızın..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında