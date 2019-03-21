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TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, nevruz dolayısıyla klip hazırlandı

21 Mart 2019 Perşembe 17:11
TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, Nevruz bayramı dolayısıyla klip hazırlandı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Şubesi tarafından, 21 Mart Nevruz bayramı dolayısıyla 30 saniyelik klip hazırlandı.

Türk kültürüne ait görsellerin yer aldığı klipte, vatandaşların Nevruz bayramı kutlandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:11
  1. 21 Mart Nevruz Bayramı
  2. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan bayram klibi

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