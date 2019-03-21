TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, nevruz dolayısıyla klip hazırlandı21 Mart 2019 Perşembe 17:11
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, Nevruz bayramı dolayısıyla klip hazırlandı.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Şubesi tarafından, 21 Mart Nevruz bayramı dolayısıyla 30 saniyelik klip hazırlandı.
Türk kültürüne ait görsellerin yer aldığı klipte, vatandaşların Nevruz bayramı kutlandı.
YORUM YAZ