TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, nevruz dolayısıyla klip hazırlandı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, Nevruz bayramı dolayısıyla klip hazırlandı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Şubesi tarafından, 21 Mart Nevruz bayramı dolayısıyla 30 saniyelik klip hazırlandı. Türk kültürüne ait görsellerin yer aldığı klipte, vatandaşların Nevruz bayramı kutlandı.

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