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Telsiz haberleşme istasyonunda 1 ayda 2 hırsızlık

Manisa’da özellikle deprem gibi durumlarda büyük önem taşıyan telsiz haberleşme rölesini hedef alan hırsızlar yaklaşık 1 aylık süre içerisinde 2 defa istasyondaki aküleri çaldı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:27
Telsiz haberleşme istasyonunda 1 ayda 2 hırsızlık

Manisa’da özellikle deprem gibi durumlarda büyük önem taşıyan telsiz haberleşme rölesini hedef alan hırsızlar yaklaşık 1 aylık süre içerisinde 2 defa istasyondaki aküleri çaldı. Hırsızlık nedeniyle Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekiplerince kullanılan telsiz haberleşme rölesi kapalı duruma geldi.


Hırsızlık olayı Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Karlık mevkisinde bulunan telsiz haberleşme rölesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 ay önce röleyi hedef alan hırsızlar istasyonda bulunan aküleri çaldı. MAT ekiplerince haberleşme amacıyla kullanılan röleye yeni aküler alınarak tekrar aktif hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde yine röleyi hedef alan hırsızlar yenilenen aküleri de çaldı. Yaklaşık 1 aylık süre içerisinde 2 defa soyulan rölede 8 bin liralık hasar meydana gelirken telsiz haberleşmesine de kapalı hale geldi. Özellikle deprem gibi afetlerde büyük bir öneme sahip olan rölenin kapalı hale gelmesiyle Manisa, ani gelişebilecek durumlara karşı savunmasız kaldı.


Öte yandan röle sayesinde Manisa’daki ekipler Tekirdağ, Bodrum, Didim, Balıkesir, İzmir ve Çeşme bölgeleriyle aktif olarak haberleşebiliyor. Hırsızlık nedeniyle haberleşmenin kapanması ise MAT ekiplerince endişe uyandırdı.


Ayrıca aynı bölgede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kullandığı telsiz haberleşme rölesi akülerinin de hırsızlığa maruz kaldığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:27
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