Tellere sıkışan yavru kedi kurtarıldı Bingöl’de tellere sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl’de tellere sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlarbahçe tellerinden gelen sesi fark ederek baktığında yavru bir kedinin sıkıştığını gördü. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, teli keserek sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Kurtulan kedi, bölgeden uzaklaştı.

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