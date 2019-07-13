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"Telif hakkı 70 yıldan sonra halkın ve toplumun oluyor"

GESAM Kültürel Etkinlikler ve Bandrol Başkanı Siret Uyanık:"(Telif hakları) Bir eser alenileştikten yani topluma sunulduktan sonra üzerinden 70 yıl geçmesi gerekiyor. 70 yıldan sonra bu hak, halkın ve toplumun oluyor. Bunun üzerinden sanatçıların ve eser sahiplerinin 70 yıldan sonra hukuki olarak maddi talebi mümkün olmuyor"- "Bu konuda toplumun her kesimini bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve bunda da çok yol katettiğimizi düşünüyorum. Bunu gelen sorulardan ve ilgiden anlayabiliyoruz"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
"Telif hakkı 70 yıldan sonra halkın ve toplumun oluyor"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Kültürel Etkinlikler ve Bandrol Başkanı Siret Uyanık, telif haklarına ilişkin, "Bir eser alenileştikten yani topluma sunulduktan sonra üzerinden 70 yıl geçmesi gerekiyor. 70 yıldan sonra bu hak, halkın ve toplumun oluyor. Bunun üzerinden sanatçıların ve eser sahiplerinin 70 yıldan sonra hukuki olarak maddi talebi mümkün olmuyor." dedi.

Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanında konferanslar düzenleyerek, sanatçılar ile toplumu telif hakları konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

GESAM olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Uyanık, şöyle devam etti:

"Telif hakları, bir ülkenin milli kültürünün vazgeçilmez unsuru olan güzel sanatların, fikir ve düşünce eserlerinin üretilmesi ve korunmasında çok önemli bir görev üstlenmektedir. Telif hakları, ülkelerin ekonomik değerlerine de katkı sağlar. Toplumun milli kültürünün en önemli unsurlarından biri de ürettiği düşünce ve fikirlerdir. Bu fikirlerin ve düşüncelerin somutlaşması ve alenileşmesi ile bunun korunması telif hakkının önemini gösterir."

Uyanık, toplumun bilinçlenmesini ve öz denetiminin toplum tarafından oluşturulmasını amaçladıklarını belirterek, asıl önemli olanın farkındalığı sağlayıp topluma ve sanatçılara bunu anlatmak olduğunu dile getirdi.

Öz denetimin toplum tarafından yapılmasını amaçladıklarını ancak telif hakları konusunda çok fazla bilgi eksikliği olduğuna dikkati çeken Uyanık, şunları kaydetti:

"Telif hakkı nedir, alıntı yapılabilir mi, taklit nedir, sanat eseri taklit edilebilir mi gibi çok fazla soru geliyor. Mutlaka alıntılar yapılıyor, bir eser alenileştikten yani topluma sunulduktan sonra üzerinden 70 yıl geçmesi gerekiyor. 70 yıldan sonra bu hak halkın ve toplumun oluyor. Bunun üzerinden sanatçıların ve eser sahiplerinin 70 yıldan sonra hukuki olarak maddi talebi mümkün olmuyor. Telif hakları konusunda yeteri kadar bilinçli değiliz. Çok fazla taklit yapılıyor. Bir eser ortaya çıktıktan sonra insanlar bunu taklit ediyor, sanatçıya, emeğine çok büyük bir saygısızlık yapılıyor. Bu maddi ve manevi tecavüzdür."

Uyanık, toplumun bu konuda her geçen gün daha da bilinçlendiğine işaret ederek, "Toplumun her kesimini bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve bunda da çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bunu gelen sorulardan ve ilgiden anlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
  1. GESAM
  2. GESAM Kültürel Etkinlikler ve Bandrol Başkanı Siret Uyanık
  3. Siret Uyanık
  4. Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

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