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Dünya Televizyon yıldızının canlı yayındaki şişe deneyi faciayla bitti!
Dünya

Televizyon yıldızının canlı yayındaki şişe deneyi faciayla bitti!

İngiliz televizyon yıldızı AJ Pritchard (26), kendisi gibi olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Abbie Quinnen'in şişe deneyi çok feci sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 08:00:00 -
Televizyon yıldızının canlı yayındaki şişe deneyi faciayla bitti!

İngiltere'nin geç yıldızılarından AJ Pritchard, arkadaşıyla sosyal medyadan gördükleri bir deney yapmak istedi.

Şişeye ip bağlayıp ateşe veren çift, şişenin ikiye bölünmesini beklerken, şişe alev alıp patladı. Alevleri genç kadının üzerine sıçradı ve olanlar oldu.

AJ, ilk mudahele ile ateşi söndürdükten sonra, sağlık ekiplerini aradı.

AJ, ilk mudahele ile ateşi söndürdükten sonra, sağlık ekiplerini aradı. Görevliler ambulansın gelmesinin uzun süreceğini söylemesi üzerine AJ, kardeşi ile beraber Abbie'yi hastaneye kaldırdı. Yüzü ve vücudunun farklı yerlerinde üçüncü derece yanık oluşan Abbie, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

 

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