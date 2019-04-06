Televizyon çalarken yakalanan zanlı tutuklandı Samsun’un Bafra ilçesinde karavandan televizyon çalarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde karavandan televizyon çalarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, dün gece Doğanca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Turan’a ait karavana giren Ş.Y. isimli şahıs karavanda bulunan televizyonu sökerken karavan sahibi ve vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs Kuş Cenneti’nde bulunan jandarma kulübesinde nöbet tutan jandarma ekiplerine teslim edildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.