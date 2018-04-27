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Telegram'ın lisansını iptal etti

İran, kullanıcıları yerli uygulamalara yöneltmek amacıyla ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'daki "içerik dağıtım ağının" (CDN) lisanslarını iptal etti.

27 Nisan 2018 Cuma 09:28
Telegram'ın lisansını iptal etti

İran Telekomünikasyon Altyapı Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Telegram'ın içerik dağıtım ağlarının İran Siber Alem Yüksek Konseyinin talimatı üzerine devre dışı bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, talimatın uygulanmasıyla birlikte Telegram'a erişim sorunları yaşanacağı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşina da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Telegram'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine ülkedeki dağıtım ağının lisanslarının iptal edildiğini kaydetti.

Talimatın ardından İran'da Telegram'a erişimin özellikle görüntülü paylaşımlarda kısıtlandığı belirtildi.

DEVLET KURUMLARINDA YASAKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, geçen hafta devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Duyurunun ardından İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, ofise ait Telegram hesabının "ulusal çıkarları korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla kapatılacağı" belirtilerek, kullanıcılar yerli alternatiflere yönlendirilmişti. İran devlet televizyonu da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Telegram hesabını kapattığını bildirmişti.

İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi dün yaptığı açıklamada, İran'da devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamaların yasaklanmasının ardından bir hafta içinde 12 milyon İranlı kullanıcının Soroush başta olmak üzere yerli mesajlaşma uygulamalarına geçtiğini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:28
  1. İran
  2. Telegram
  3. Anlık mesajlaşma sistemi

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