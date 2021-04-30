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Avrupa Telegram’da harekete geçtiler! Almanya’da hükümeti devirme çağrısı
Avrupa

Telegram’da harekete geçtiler! Almanya’da hükümeti devirme çağrısı

Almanya’da, Telegram’da bir araya gelen bir grup, Alman hükümetini devirme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 22:57:00 - 2021-04-30 23:41:40
Telegram’da harekete geçtiler! Almanya’da hükümeti devirme çağrısı

Berlin’de yayınlanan günlük Der Tagesspiegel gazetesinin ‘Emektarlar aykırı düşünenler için harekete geçiyor’ balıklı haberinde, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) mensubu Brandenburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Daniel Freiherr von Lützow’un, Berlin’de de Stalin Savaşı’nda olduğu gibi ‘rakibi-düşmanı dört yandan kuşatıp yok etme’ veya ‘düşmanı kendi askerleriyle yenme’ anlamına gelen ‘Kesselschlacht’ çağrısında bulunduğuna bile yer verildi. 

Aralarında emekli askerlerin, eski Doğu Almanya’daki Ulusal Halk Ordusu (NVA) mensuplarının da bulunduğu ileri sürülen 10 binden fazla kişinin Telegram’da bir araya gelip sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarda halkı hükümete karşı kışkırttıklarına dikkat çekildi. Eski askerlerin, “Şimdi halkımızın, halkımızı korumak için yemin eden bizlere ihtiyacı var. Bu hükümet daha uzun süre iktidarda kalamaz” diye yazıp hükümeti devirmek için gruptakileri göreve çağırdığı, başka bir kişinin de, “Biz savaşa gitmiyoruz, şimdiden savaştayız” diye mesaj yayınladığı ortaya çıktı.

1990’lı yıllarda Alman ordusunda askerlik yapan ve Kosova’da görev yapan Brandenburg’lu AfD milletvekili von Lützow, mesaj grubunda bu eylemi Almanya geneline yayma çağrısında bulundu. AfD’li politikacı, “Ben 17 yaşındayken, ‘Bana 100 kişi verin bu antifaşist mahluklar hemen evlerinde’ dedim” içerikli bir mesaj da yayınladı.

Federal Savunma Bakanlığı, bir grup emekli askerin de bulunduğu sohbet grubuyla ilgili iddialara ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak bir bakanlık sözcüsü, “Özgürlükçü temel düzene karşı olanların Alman ordusunda yeri yoktur” açıklamasında bulunmakla yetindi.

 

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