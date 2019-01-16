Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti

Ohio'da polis,12 Ocak Cumartesi günü saat 13.30 civarında aldıkları bir hırsızlık ihbarı üzerine South Euclid'deki bir eve sevk edildi.

"Babam telefonumu çaldı"

Polis olay yerine vardığında ise, 16 yaşındaki genç kızın cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle babasını ihbar ettiği anlaşıldı.

Genç kız bunun bir hırsızlık olduğu, telefonun kendisine ait olduğunu iddia etti.

Kızın babası: Cezalandırmak için telefona geçici olarak el koydum

Ancak babası, yetkililere kızını cezalandırmak üzere cep telefonuna geçici olarak el koyduğunu açıkladı.

Polisten müthiş cevap: Babanın parasıyla sahip olduğun telefon bir "hak" değil, bir "ayrıcalıktır"

Polis memurları da genç kıza, 16 yaşında ebeveynlerinin parasıyla bir cep telefonu sahibi olmasının bir ‘hak' değil, ‘ayrıcalık' olduğunu söyledi.

"Telefonu geri almak istiyorsan kurallara uyman gerekir"

Polisler ayrıca telefonunu geri almak istiyorsa babasının kurallarına uyması gerektiği önerisinde de bulundu. Asılsız ihbarından dolayı kıza yaptırım uygulanmazken, babasına da dava açılmadı.

Cep telefonsuz kalan genç kızın şu anki durumu bilinmiyor.