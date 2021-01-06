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Teknoloji Telefonumda TT Mobil ismi neden değişti?
Teknoloji

Telefonumda TT Mobil ismi neden değişti?

TT Mobil kullanıcıları telefon ekranındaki marka bölümünün neden değiştiğini ekranda niçin Türk Telekom yazdığını merak ediyor. Peki, Türk Telekom TT Mobil birleşti mi? | Telefon ekranında niye TT Mobil yazmıyor? | Telefonda TT Mobil yazmama sebebi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:49:00 -
Telefonumda TT Mobil ismi neden değişti?

TT Mobil yazısı niye görünmüyor? | Pek çok TT Mobil kullanıcısı telefon ekranındaki marka bölümünde neden Türk Telekom yazdığını araştırıyor. Bazı kişiler ise ekranda marka isminin neden görünmediğini sorguluyor. Peki, telefonda niye TT Mobil yazısı çıkmıyor?

Telefonumda TT Mobil ismi neden değişti?

TT Mobil, TTNET, Türk Telekom markaları "Türk Telekom” markası altında bir araya getirilmiş, telefonunuzdaki TT Mobil markası bu yönde güncellenmiştir.

Neden halen telefonumda marka TT Mobil görünüyor?

Sim kartınız isim değişikliğini desteklemiyorsa halen ekranda TT Mobil yazması normal bir durum. Bunun için en yakın Türk Telekom Mağazası'na gidip 4.5 uyumlu sim kart temin edebilirsiniz.

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