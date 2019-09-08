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"Telefonum dolapta aklım derste"

Gümüşhane'de öğrencileri cep telefonu ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak amacıyla "Telefonum dolapta, aklım derste" sloganıyla çalışmalar yürütülüyor- Vali Kamuran Taşbilek:- "Amacımız çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarmaktır. Bu uygulama kesinlikle telefonu yasaklamak olarak kabul edilmesin"- "Okulda çocuklarımızı 6-7 saat derslerine konsantre hale getirmeyi, arkadaşlarıyla sosyal iletişimlerini geliştirmelerini sağlamayı ve bağımlılık içerisinde olan çocuklarımızı da en azından telefondan, bilgisayardan, internetten yani sanal dünyanın alıp götürdüğü yerlerden uzaklaştırmayı hedefliyoruz"

08 Eylül 2019 Pazar 11:51
"Telefonum dolapta aklım derste"

GÜMÜŞHANE (AA) - MUHAMMET ÇELİK - Gümüşhane'de öğrencileri cep telefonu ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak amacıyla "Telefonum dolapta, aklım derste" sloganıyla çalışmalar yürütülüyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Günümüzün teknoloji devri içerisinde hemen hemen her çocuğumuzun elinde akıllı telefon var. Akıllı telefonlar, bilgisayar özellikli olmasından dolayı çocukları çok farklı dünyalara alıp götürebilmekte, ayrı bir bağımlılık yaratmaktadır." dedi.

Öğrencilerin sınıflara cep telefonu getirmesini istemediklerini ve bunun için de geçen eğitim-öğretim yılında okul yönetimlerine talimat verdiklerini anlatan Taşbilek, "Amacımız çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarmaktır. Bu uygulama kesinlikle telefonu yasaklamak olarak kabul edilmesin. Sadece çocuklarımızın okula gelinceye kadar telefonla aileleriyle irtibatı söz konusu ama okula girdikten sonra bedenen sınıfa giren çocuklarımızı, ruhen de sınıflara sokma arzusuyla bu talimatı verdik." diye konuştu.

- Telefonlar dolaplara konuldu

Taşbilek, konuya ilişkin görevlendirilen kişilerin okullarda özellikli bir çalışma yaptığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikli olarak çocuklarımızı, velilerimizi eğitime tabi tuttuk. İş birliği içinde cep telefonu kullanımının sınırlandırılmasının onlar ve aileleri açsısından ne demek olduğunu, okuldaki ders başarısını ve sosyal iletişim sorunlarının ortadan kaldırılmasını ne derece etkileyeceği yönünde bilgilendirmeler yaptık. Bu bilgilendirmeler çerçevesinde çocuklarımız bizden daha fazla duyarlılık göstererek, okullarımızda oluşturulan dolaplara telefonlarını teslim ettiler. Okulda geçirdikleri sürede hem derslere konsantrasyonun arttığını gözlemledik hem de arkadaşlarıyla sosyal iletişim becerilerinin daha fazla geliştiğini gözlemledik. Çalışmamızın amacı da açıkçası buydu. Bazı çevreler bunu yasak olarak algıladı ama yasak değil. Okulda çocuklarımızı 6-7 saat derslerine konsantre hale getirmeyi, arkadaşlarıyla sosyal iletişimlerini geliştirmelerini sağlamayı ve bağımlılık içerisinde olan çocuklarımızı da en azından telefondan, bilgisayardan, internetten yani sanal dünyanın alıp götürdüğü yerlerden uzaklaştırmayı hedefliyoruz."

- "7 binin üzerinde çocuğumuzla buluşuldu"

Okullarda bu yöndeki çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Taşbilek, "Okullarımızda 7 binin üzerinde çocuğumuzla buluşuldu, aynı şekilde velilerle toplantılar yapıldı, anlatıldı. Bunun çocuklarımızın iyiliği açısından çok önemli bir çalışma olduğu, sınıftaki konsantrasyonlarının asla bozulmaması gerektiği ve okul dönemi içerisinde de telefonla hasbihal etmekten kurtarıp arkadaşlarıyla hasbihal eder hale getirmek olduğu anlatıldı." dedi.

- "En büyük destekçimiz velilerimiz"

Vali Taşbilek, bu sene de aynı çalışmayı "telefonum dolapta, aklım derste" mantığı içerisinde yürütmek istediklerini dile getirerek, "Bunda da en büyük destekçimiz velilerimiz ve öğrencilerimiz. Veli, öğrenci ve öğretmen üçgeni içerisinde çocuklarımızın menfaatini temin edecek, ruhsal açıdan iyi konumda olmalarını sağlayacak çalışmanın yürütülmesi arzusundayız." diye konuştu.

- "Sadece derslerine konsantre olsunlar"

Özellikle ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkati çeken Taşbilek, şöyle devam etti:

"Ailelerimizin bu konuda çok büyük desteklerini gördüm. Zaten bizi biraz da yüreklendiren, cesaretlendiren bu oldu. Ailelerimizle olan görüşmelerimizde bunun asla yasak olmadığını, okulda sınırlandırıldığını, evde de bunun ebeveynler tarafından takip edilmesi gerektiğini anlattık. Onlar da çok büyük bir sahiplenmeyle bu projemize destek çıktılar. Bu konuda duyarlılık gösteren bütün ailelerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de özel bir sahiplenmeyle bu işi yürütüyor. Çocuklarımızı bu tür cihazların zararlı etkilerinden kurtarmayı amaçlıyoruz. Okullarda sadece derslerine konsantre olsunlar, biz bunu istiyoruz."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:51
  1. "Telefonum dolapta aklım derste"
  2. Cep telefonu
  3. dolap
  4. Gümüşhane
  5. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek
  6. öğrenci

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