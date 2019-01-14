Telefonla konuşan genç kadına otomobilin çarptı!

Olay, Hassa-Kırıkhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardıçlı mevkiinde telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Eda Çolak (22), Hassa yönünden gelen otomobili fark edemedi.

Kurtarılamadı

İddiaya göre, yayanın bir anda yola atlamasıyla fren tutamayan otomobil sürücüsü Muhammed Demirci, Eda Çolak’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tüm müdahalelere rağmen Çolak’ı kurtaramadı.