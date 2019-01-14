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Telefonla konuşan genç kadına otomobilin çarptı!

Yolda telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç bir kadın otomobil çarptı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:46
Telefonla konuşan genç kadına otomobilin çarptı!

Olay, Hassa-Kırıkhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardıçlı mevkiinde telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Eda Çolak (22), Hassa yönünden gelen otomobili fark edemedi.

Kurtarılamadı

İddiaya göre, yayanın bir anda yola atlamasıyla fren tutamayan otomobil sürücüsü Muhammed Demirci, Eda Çolak’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tüm müdahalelere rağmen Çolak’ı kurtaramadı.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:46
  1. Kaza
  2. Hatay
  3. eda çolak

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