0553 313 94 23

"Telefondaki oyunları kadınlar daha fazla oynuyor"

- Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gençlik Koordinatörü İsmail Memiş:- "(Teknoloji ve sosyal medya bağımlığı) Türkiye'de 23 milyon insan her gün telefondaki oyunları oynuyor veya aplikasyonları inceliyor ve aplikasyonlar üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Bunun yüzde 60'ının bizzat kadınlar tarafından uygulandığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılıyor"

11 Aralık 2018 Salı 16:59
"Telefondaki oyunları kadınlar daha fazla oynuyor"

EDİRNE (AA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gençlik Koordinatörü İsmail Memiş, teknoloji ve sosyal medya bağımlığı ile ilgili telefondaki oyunları kadınların daha fazla oynadığını bildirdi.

Memiş, Trakya Üniversitesi (TÜ) Genç Yeşilay Topluluğu'nca Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hedef Sensin" etkinliğinde yaptığı konuşmada, teknoloji ve sosyal medya bağımlığının dünyada artış gösterdiğini söyledi.

Birçok kişinin vaktini sosyal medyada geçirdiğini belirten Memiş, "Kişi sosyal medyada, Facebook hesabından fotoğrafını ya da kendine dair bir sözü paylaştığında ve bu beğeni aldığında mutluluk duyuyor. İnsan budan keyif alıyor ve bir müddet sonra da bağımlılık artınca sırf insanlardan tepki alabilmek için paylaşım yapılıyor." dedi.

Sosyal medya bağımlılığı olan kişilerde her gelen bildirimde telefona bakma isteğinin ortaya çaktığını anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Türkiye telefona günlük bakma pratiklerinde dünyada maalesef en üst sıralarda. Günlük yaklaşık 2 bine yakın, telefonu kontrol etme, bakma hareketini yapabiliyoruz. Bunun sade yüzde 10 veya 15'i çalan telefonu açmak için. Maalesef yüzde 60'ından fazlası sosyal medya bildirimleri için olduğu ortaya çıktı. Diğerleri de telefondaki aplikasyonları kullanmak için bakılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu yönde çalışmaları ve verileri var. Özellikle ufak yaşlarda erkek bireylerde fazla gözükmekle beraber, telefondaki aplikasyonları kullanması, oyunların oynanması konusunda yüzde 60'lık dilim kadınlara ait. Türkiye'de 23 milyon insan her gün telefondaki oyunları oynuyor veya aplikasyonları inceliyor ve aplikasyonlar üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Bunun yüzde 60'ının bizzat kadınlar tarafından uygulandığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılıyor."

Memiş, yapılan incelemelerde erkeklerin vaktinin çoğunu You Tube'den oyun videosu izleyerek, kadınların ise makyaj videosu izleyerek geçirdiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Etkinliğe, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu, Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Yeşilay Komisyonu Başkanı Mahmut Esat Arar, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.







Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:59
  1. bağımlılık
  2. İsmail Memiş
  3. kadınlar
  4. teknoloji ve sosyal medya
  5. Türkiye Yeşilay Cemiyeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. Dere kenarında ölü bulunan genç..
    3. "İsrail ile Hizbullah'ın savaşma..
    4. PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
    5. Kaybolan hayvanlarını arayan çoban..
    6. "Bahaettin Karakoç'un şiirleri..
    7. AK Parti Bolu ilçe belediye başkan..
    8. Esed karşıtları hakkında "gıyabi idam"..
    9. TFF'den Altuğ Verdi için başsağlığı..
    10. 4 öğretim üyesi FETÖ'den gözaltında
    11. Altın fiyatları
    12. Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları..
    13. Senegal'de cumhurbaşkanı adaylığı..
    14. İsrail'den Filistinlilerin cezalarında..
    15. "İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu"
    16. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    17. Üzerine ağaç dalı düşen anne ve 2..
    18. "Ticaretteki kısıtlamalara karşı..
    19. Mahkeme başkanından ifadesini..
    20. İYİ Parti'de Çolak adaylığını açıkladı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var