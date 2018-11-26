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Telefonda "drone ile gözetleniyorsun" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık ses kaydında

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlada çalışan kişi telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan ve "drone ile gözetleniyorsun" diyen şüpheli tarafından dolandırıldı- Ses kaydına da yansıyan dolandırıcılık olayının mağduru Sabri Çınar: - "Benim gibi bir başkaları da mağdur olmasın. Lütfen telefonlarda herhangi birine inanmayın. Ben herkese dememe rağmen bu tuzağa düştüm"

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:37
Telefonda "drone ile gözetleniyorsun" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık ses kaydında

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kişi kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan ve "drone ile gözetleniyorsun" diyen şüpheli tarafından dolandırıldı.

İlçeye bağlı Sapaca köyünde yaşayan Sabri Çınar'ı telefonla arayan bir kişi tarafından 24 bin 150 lira dolandırıldığını belirterek güvenlik güçlerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirine olayı anlatan Sabri Çınar, tarlada çalışırken kendisine telefon geldiğini belirtti. Arayan kişinin kendisini jandarma komutanı olarak tanıttığını ifade eden Çınar, savcının da yanında olduğunu söylediklerini aktardı.

Dolandırıcının, evlerine polis ve jandarmanın geldiğini söylediğini ifade eden Çınar, "Ben eve geldim. Ne polis var ne jandarma var. Daha sonra bana 'arabana bin Tosya'ya gel, gözlem altındasın, drone uçaklarla hep takip ediliyorsun' dediler. Senin adına 30 bin lira çekilmiş diyerek beni kandırdılar. Arabamın markasını söylediler. Ben de o yüzden 'herhalde gözleniyorum' dedim. 'Evde neyin var neyin yok' dediler. Evde biraz param vardı onları aldım. Tosya'ya geldim. Sağdan soldan para toparladım." diye konuştu.

Araçla giderken kimseyle konuşmaması gerektiğinin söylendiğini belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Kastamonu'daki kızımın tam adresini bilmiyorum diyerek telefon numarasını verdim. Kızımı arayarak, 'baban emniyet altında korkma kızım' demişler. Onu da kandırmışlar. Evin basıldı dediklerinde ben eve gelirken yolda kayınbiraderimi gördüm. Onun da telefon numarasını istediler. Ona da 'sakın kimseyle konuşma' demişler. O da benim gibi inanmış. Daha sonra bana 'köye geldik kayınbiraderine 30 bin lirayı verdik' dediler. Kayınbiraderimi aradım, onu da paralel telefondan ikna etmişler. 'Para bende' dedi. Para bende deyince ben o ara parayı yatırdım. Bankaya 24 bin 150 lira yatırdım."

Kendisinin dolandırıcılara inandığını ve mağdur olduğunu anlatan Çınar, "Benim gibi başkaları da mağdur olmasın. Lütfen telefonlarda herhangi birine inanmayın. Ben herkese dememe rağmen bu tuzağa düştüm. Akşam beni dolandıran telefon numarasına mesaj yazdım, 'polis peşinde' diye. Onlar da bana döndü 'bu ne demek' diye. Adresini 'ver dedim' vermedi. Bu durumdan haberlerinin olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Çınar, telefon konuşmalarını kaydettiğini ve dolandırılma esnasındaki bütün kayıtların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:37
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