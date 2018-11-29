DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki Piri Reis Ortaokulunca hayata geçirilen "Telefona Dokunma Kitaba Dokun" projesi kapsamında veliler her gün 1 saat kitap okuyor.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Piri Reis Ortaokulu tarafından, velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Telefona Dokunma Kitaba Dokun" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, her gün okula gelen veliler 1 saat boyunca kitap okuma etkinliğine katılıyor.

Okul Müdürü Müdürü Ahmet Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarında velilerin kitap okuduğu bir ortam oluşturduklarını söyledi.



Teknolojik bağımlılıktan kaynaklı olarak bireylerin aynı ortamda birbirinden uzak kaldığını, bu esareti kırmak için projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Çelebi, "Proje ile hem öğrencilerimize hem de onların yetişmesinde bizimle paydaş olan velilerimize kitap okuma alışkanlığını ve zevkini kazandırmak istedik." dedi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zelal Baydili ise hem okuma kültürünü yaygınlaştırabilmek hem de farkındalığı artırabilmek için okula davet ettikleri velilerin her gün kitap okuma etkinliğine katıldığını belirtti.

"Sonuçtan çok memnun kaldık. Velilerimizin duyarlılığını görmek bizi memnun etti." diyen Baydili, ileriki günlerde projenin kapsamını genişletmek istediklerini, park, bahçe ve çeşitli meydanlarda velilerle bir araya gelerek bu konuda bir farkındalık yaratmak istediklerini aktardı.

Velilerin çocuklarını teknolojinin zararlarından uzak tutması gerektiğini ifade eden Baydili, "Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber teknoloji bağımlılığın had safhaya ulaştığını görüyoruz. Velilerimizin kitaplara dokunmasını istedik. Proje ile velilerimiz kitaplara dokunacak, bunu çocuklarına da hissettirecek." dedi.

Veli Abdullah Eroğlu da okul yönetiminin böyle bir etkinlik düzenlediği için memnuniyetini dile getirerek bu tür etkinliklerin artması gerektiğini vurguladı.

Veli Güler Özlü ise etkinliği düzenleyen okul yönetimine teşekkür ederek "Çocuklarıma örnek olmak adına etkinliğe katıldım. Çocuklarımla beraber gayet güzel kitap okumaya çalışıyoruz. Evde de bu uygulamamız var. Bunun devamını bekliyoruz. Biz büyükler de teknolojiden elimizi çekemiyoruz. Böyle bir etkinlik olduğu için de çok mutluyuz." diye konuştu.