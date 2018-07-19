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Android ücretli hale gelebilir

Avrupa Birliği'nin (AB) Google'a mobil işletim sistemi Android'e kendi arama ve web tarama uygulamalarını paket olarak eklediği gerekçesiyle verdiği 4,3 milyar avroluk para cezası, işletim sisteminin ücretli hale getirilmesine yol açabilir.

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:52
Android ücretli hale gelebilir

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google Üs Yöneticisi Sundar Pichai, blog yazısında, Android'in iş modelinin Google'ın diğer uygulamalarıyla oluşturduğu eko-sisteme dayandığını, AB'nin kararı sonrası bu dengenin bozulması nedeniyle Android'in bedava ve açık bir sistem olmaktan çıkarak ücretli ve tescilli hale gelebileceğini belirtti.

Pinchai, tipik bir Android kullanıcısının işletim sistemiyle telefonuna 50 kadar uygulama yüklediğini ve bunların çoğunun başka üreticilere ait olduğunu, ön tanımlı arama ve web tarama uygulamalarının ise silinerek başka versiyonlarının kullanılabileceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 21:52
  1. Avrupa Birliği
  2. Android
  3. Google

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