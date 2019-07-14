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Telefon kullananlanlar dikkat! Bir kereye mahsus af çıkıyor... İşte ücretler

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde bulunan 270 milyon adet cep telefonundan, klonlanmış olanlara bir defaya mahsus af çıkarılıyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:56
Telefon kullananlanlar dikkat! Bir kereye mahsus af çıkıyor... İşte ücretler

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ndeki (MCKS) 270 milyon telefondan, klonlanmış olanlara bir defaya mahsus af çıkarılıyor. 250 TL ödendikten sonra klonlanan numaralar eşleştirilecek ve sistemde aktif kullanıma açılacak. Son 7 yıldır tek bir kez dahi kullanılmayan 70 milyon cep telefonunun kayıtları ise silinecek. Silme işlemiyle, kaçak telefonların, yıllardır kullanılmayan kayıtlı telefonların IMEI numaları üzerinden adeta yeni telefonmuş gibi kopyalanıp kullanılması engellenmiş olacak.

Bu arada Turkcell, Vodafone ve diğer cep telefonu operatörleri sattıkları telefonların bilgilerini MCKS üzerinden ilk kez paylaşacak. Böylece taksitle dolandırcılık amacıyla belirli bir süreden fazla ödenmeyen cep telefonunu dolandırıcıların kullanması da önlenmiş olacak.

Kapkaç engellendi

TBMM’de önümüzdeki hafta yasalaştırılacak elektronik haberleşmeye ilişkin çarpıcı bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, halen sisteme kayıtlı 270 milyon cep telefonundan 80 milyonunun aktif olarak kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

“MCKS cep telefonu, kapkaç, vesaire, birçok farklı, istenmeyen olaylara yönelik hazırlandı. Bu tarihten sonra da bu kayıt sistemine dahil olmayan telefonlar kullanılmaz hale geldi. Bu kapkaçı, cep telefonu çalınmasını vesaire, hepsini tamamen engelledi. Niçin engelledi? Çünkü o kayıt sistemine kayıtlı olmayan IMEI numaralarına operatörlerimiz hizmet veremiyor.

7 yıldan fazladır şebekeye girmemiş telefonların silinmesiyle MCKS sistemindeki 270 milyon telefon kaydı 200 milyona düşecek. 200 milyon orada kalmaya devam edecek.

Taksitle dolandırıcılık vakalarını önleyeceğiz. Örneğin, bir vatandaş Vodafone’dan ya da Türk Telekom’dan da 24 ay vadeli bir telefon alıyor, birinci taksiti ödüyor, ikinci taksitten itibaren ödemiyor. Aynı şahıs gidiyor öbür tarafa, öbür operatöre gene 24 ay taksitle bir cep telefonu hattıyla birlikte alıyor, birinci taksiti ödüyor, ikinciyi ödemiyor.

Bu durum bu şekilde onlarca kez olabiliyor. Biz bu kanun teklifimizle birlikte, dolandırıcılık maksadıyla belirli bir süreden fazla ödenmeyen cep telefonunu dolandırıcılık amacıyla kullanan şahısların bunu kullanmamasını teminen bilgi paylaşımının önünü açıyoruz. Her operatör sattığı cep telefonunun bilgisini sisteme girecek artık.”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:56
  1. Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS)
  2. Klonlanmış telefonlar
  3. IMEI klonlama
  4. IMEI numarası
  5. af
  6. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

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