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Telefon kazandığını sandı, paketten çıkanı görünce şaşkına döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisini arayıp ‘çekilişle son model telefon kazandınız’ şeklinde konuşan kişilere inanan bir kişi 99 TL ödediği kargo paketinden su şişesi çıkınca şaşkına döndü. Dolandırıldığını anlayan kişi, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 06:25
Telefon kazandığını sandı, paketten çıkanı görünce şaşkına döndü

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan ve kurumsal bir firmadan emekli olan Hamit Alkan, kendisini arayarak, “Çekiliş sonucu son model telefon ve dört kutu ağrı kesici krem kazandınız. Sadece 99 lira bedel karşılığında hediyelerinizi gönderiyoruz” sözüne inanıp sipariş verdi. 3 gün sonra kapısına gelen kargoyu alarak parayı ödeyen Alkan, paketi açtığında şaşkına döndü. Son model telefon ve ağrı kesici krem beklerken paketin içerisinde su şişesini gören Alkan, dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Alkan gazetecilere yaptığı açıklamada, “11 Şubat’ta aradılar ve çekiliş yaptıklarını, son model telefon kazandığımı, bununla birlikte telefonun yanında da 4 kutu ağrı kesici krem gönderiyoruz diyerek, tüm bunlar için kargo bedeli dahil sadece 99 lira ödeme yapacağımı belirttiler. 14 Şubat Perşembe saat 11 gibi kargo geldi ve parayı ödedim. Paketin içerisinden 1 cam şişede su ve adını bilmediğim bir takım sıvı serum şeklinde ilaçlar çıktı. Bunun üzerine beni arayan numaradan geri dönüş yaptım. Yanlışlık olduğunu söyleyerek, bir kargo daha göndereceklerini ancak 99 lira daha ödemem gerektiğini söylediler. Elbette ben de güvenmedim. Böyle şeyleri duymuştum ancak ilk defa başıma geldi. Gerekli yasal yollara başvuracağım. Binlerce kişi benzer durumlar nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Buradan herkese sesleniyorum. Böyle durumları bilmeme rağmen yine de yanıldım. Vatandaşlar dikkat etsin. Üstüne bir bardak su iç der gibi alay edercesine bir şişe su gönderdiler” dedi.


Alkan, dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 06:02
  1. Zonguldak
  2. telefon
  3. Hamit Alkan

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