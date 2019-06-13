Telefon kapkaççısı tutuklandı

Batman’da telefon kapkaççılığı yapan iki kişi, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından cep telefonu kapkaççılığı yapan iki şahıs yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’nden kapkaç olayı ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde 31 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen kapkaç olayında bir şahsın yolda ilerlediği esnada motosikletli iki şahsın elinde bulunan cep telefonunu kapkaç suretiyle çalması olayı ile ilgili yapılan titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren yaşı küçük şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, 11 Haziran 2019 günü yakalanarak gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.