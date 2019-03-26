Telefon hırsızı yakalandı Kahramanmaraş’ta bir evden 4 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş’ta bir evden 4 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay Andırın İlçesi Çokak Mahallesi’nde A. Y’nin evinde meydana geldi. Hırsızlık olayında eve giren bir kişi 4 adet cep telefonunu çaldı. Olay sonrası ilçe jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonrası S. Y isimli şahsı Çokak Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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