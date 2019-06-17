0553 313 94 23

Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde, bir otelin yüzme havuzuna giren vatandaşın elbiselerini karıştıran hırsız, kalabalığa aldırış etmeden aldığı telefonla hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde, bir otelin yüzme havuzuna giren vatandaşın elbiselerini karıştıran hırsız, kalabalığa aldırış etmeden aldığı telefonla hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından zanlı kısa sürede tespit edilerek yakalandı.


Midyat’ta bir otelin yüzme havuzuna girdiği esnada, pantolonunun cebindeki telefonu çalınan H.A., isimli şahıs olayı fark ettikten sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık zanlısı R.A. tespit edilerek kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Hırsızlık zanlısı dolaptan çıkardığı pantolonu dikkat çekmemesi için masanın üzerine koydu. Etrafındaki kalabalığa aldırmadan pantolonun cebinden telefonu alan zanlı olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Hırsızın kalabalığa aldırmadan cep telefonunu çalması pes dedirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
    1. "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
    2. Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini..
    3. ÖTV’de son fırsat
    4. Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
    5. Ege Denizi'nde iş birliğinin..
    6. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    7. Adıyaman'da yeni bir böcek türü..
    8. Erkekliği sıcak çarpmasın
    9. Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru..
    10. Siyanür içerek intihar eden..
    11. Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı
    12. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    13. Bakanlıktan kan nakli için yeni adım
    14. Kambiyo müjdesi
    15. Adana’da PKK operasyonu: 30 gözaltı
    16. Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve..
    17. Türk ve Suriyeli ressamlardan resim..
    18. İşsizlik rakamları açıklandı!
    19. Tıbbi aromatik bitki..
    20. 3.derecede yanığı olan hasta ambulans..
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz