Telefon gaspına 5 yıl hapis Samsun’da yabancı uyruklu şahsın cep telefonu gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan 1 kişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da yabancı uyruklu şahsın cep telefonu gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan 1 kişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde Ocak ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Adıl Y.A.A’nın elindeki cep telefonu isteyip vermeyince tehdit edip gasp ettiği iddia edilen T.B.(25) polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan T.B.’nin yargılanması bugün sona erdi. Mahkeme, T.B.’yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

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