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"Telefon dolandırıcısı" güvenlik kameralarından tespit edildi

Adana'da, kendisini MİT personeli olarak tanıttığı çiftin 65 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, yaklaşık 50 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu yakalandı

26 Mart 2019 Salı 10:37
"Telefon dolandırıcısı" güvenlik kameralarından tespit edildi

ADANA (AA) - Adana'da telefonla görüştüğü çiftin, kendisini MİT personeli olarak tanıtıp 65 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, 100'e yakın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden Cumali İ. (67) ve Esma İ. (65) çiftinin 20 gün önce kendilerini telefonla arayan kişi tarafından dolandırılmasıyla ilgili polis, araştırma başlattı.

Şüphelinin telefonla ulaştığı Cumali İ'ye kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, "kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, bunu örgütsel faaliyetlerde kullandıklarını ve bu örgütlere yönelik MİT Başkanı Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli bir operasyon yürüttükleri" yalanına inandırıp Cumali İ'nin evden çıkmasını sağladığı belirlendi.

Daha sonra bu kişinin Cumali İ'den evinin telefon numarasını alıp eşi Esma İ. (65) ile irtibata geçerek kocasının emniyette sorguya alındığını, evdeki altınların incelenmek üzere polise teslim edilmesi gerektiğini söylediği tespit edildi.

Bir süre sonra da eve gelen kişinin ev sahibi kadından poşete koyduğu 65 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp uzaklaştığı öğrenildi.

- Polisler 50 saatlik görüntüyü izledi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çiftin yaşadığı evin çevresindeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının 50 saatlik görüntü kaydını inceleyerek evden altınları alan şüphelinin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini tespit etti.

Çevresine kendisini "Murat" olarak tanıtan zanlı, ekip tarafından düzenlenen operasyonla evinin yakınında yakalandı.

Suç kaydı bulunmayan ve gerçek isminin Muzaffer A. (31) olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Cumali İ. (67) ve Esma İ. (65) çifti, 6 Mart'ta kendilerini telefonla arayan kişilerce 65 bin lira değerindeki ziynet eşyaları alınarak dolandırılmıştı. Polis, çiftin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:37
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