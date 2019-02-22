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Telefon dolandırıcılığına broşürlü uyarı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, cuma namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:38
Telefon dolandırıcılığına broşürlü uyarı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, cuma namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Ulu Cami’de namaz çıkışı "Telefon dolandırıcılarına sakın kanmayın" başlıklı bilgilendirici broşür dağıttı.


Polis ekipleri vatandaşlara broşürde yer alan "sağlık sigortası kazandınız", "valilik adıyla aranma" ve "hediye kazandınız" gibi söylemlerle insanların dolandırıldığını vatandaşlara aktardı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:38
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