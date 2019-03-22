0553 313 94 23

Telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

Antalya başta olmak üzere farklı illerde kendilerini asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

22 Mart 2019 Cuma 21:49
Telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

Antalya başta olmak üzere farklı illerde kendilerini asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya başta olmak üzere birçok ilde son zamanlarda meydana gelen telefon dolandırıcılığı olaylarında birçok vatandaşın mağdur edildiği bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Serik ilçesinde bir dizi operasyon düzenledi. Yurt dışında bulunan organize suç örgütü liderlerinin Türkiye’de birçok vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirerek bu bilgilerden ev telefonlarını arayarak kendilerini asker ve polis olarak tanıttıkları, son olarak Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde bir vatandaşı telefon ile arayarak kendisini jandarma olarak tanıtıp şahsın evinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedikleri istihbaratına ulaşıldı. İki şüpheli daha önceden belirledikleri parola ile ev sahibini ikna edip evinde bulundurduğu altınları tescil ettirmek amacıyla alarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra yapılan araştırmada şahıslardan birinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde oturduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucu şahsın evinde yapılan aramada dolandırıcılıktan elde ettikleri 20 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi. Altınların bir miktarını da kuyumcuya bozdurarak nakit paraya çevirdikleri öğrenildi. Olay sonrası dolandırıcıların, dolandırdıkları paranın bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen şahsa banka ile havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi.


Adına para havale edilen Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G. Artvin ili Hopa ilçesinde parayı bankamatikten çekmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Jandarma olayla ilgili olarak Antalya’da H.A. ve B.Ş. ile altınları satın alan kuyumcu S.Ö., Artvin ilinde de Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.A., B.Ş. ve S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürcistan uyruklu çete lideri olduğu iddia edilen İ.G. ise Artvin ilinde gözaltında olduğu bildirildi. Toplam dolandırıldığı belirtilen 75 bin TL değerindeki altının 60 bin liralık bölümününjandarmatarafından ele geçirildiği belirtildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G., H.A. ve B.Ş. tutuklanırken kuyumcu S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 21:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birmingham City'ye puan silme cezası
    1. Birmingham City'ye puan silme cezası
    2. "Her bölgemizin turizminin gelişmesi..
    3. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    4. İstanbul’da çete lideri ve 12 adamı..
    5. Rusya: "Rusya’nın, Golan Tepeleri ile..
    6. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza..
    7. İstanbul’un simgeleri Mavi’ye büründü
    8. Şehit yakını olan öğrencilerin..
    9. Bakan Yardımcısı Yerlikaya: “Kurda..
    10. Emniyet'ten 'Ayşenur Arslan' açıklaması!
    11. Telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
    12. İçişleri Bakanı Soylu: “Bu ülkenin..
    13. Musul’daki feribot faciasıyla ilgili..
    14. Arnavutluk-Türkiye
    15. Türk Kızılayı Yemen'de gıda kolisi..
    16. Jüpiter ilk oluştuğunda Güneş'e 4 kat..
    17. Seyir halindeyken alevlere teslim olan..
    18. A Milliler sahaya çıkıyor! İlk 11'ler..
    19. Mermer atölyesinden 8 bin TL’lik..
    20. "384 bin 247 engelli kardeşimizi iş..
    21. İzmir Alsancak Tren Garı’nda “Çaka Bey..
    22. Lahana turşusu nasıl yapılır?
    23. Bakan Selçuk: “Engellilerin emanet..
    24. Ülke ayağa kalkmıştı! Vali görevinden..
    25. "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan..
    26. "Gün birlik ve beraberlik günüdür"
    27. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    28. İl Emniyet Müdürlüğünden Gazeteci..
    29. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM..
    30. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'