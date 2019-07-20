Telefon dolandırıcılığı
Eskişehir’de internet üzerinde ikinci el telefon almak isteyen bir vatandaş bin 550 lira dolandırıldı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
Eskişehir’de internet üzerinde ikinci el telefon almak isteyen bir vatandaş bin 550 lira dolandırıldı.
Akarbaşı mahallesinde yaşayan Ö.Ü., ikinci el alışveriş sitesinden kendisini H.O. olarak tanıtan erkek şahıstan cep telefonunu bin 550 TL karşılığında satın almak için anlaştı. Şüpheliye ait hesaba para gönderen vatandaş, şahsın telefonu göndermemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp polise şikâyet başvurusu yaptı. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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