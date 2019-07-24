0553 313 94 23

Telefon dolandırıcılarına emekli emniyet müdürü şoku

İzmir’de telefon dolandırıcıları, emekli emniyet müdürü Fikri Özsoy’u dolandırmak istedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
Telefon dolandırıcılarına emekli emniyet müdürü şoku

İzmir’de telefon dolandırıcıları, emekli emniyet müdürü Fikri Özsoy’u dolandırmak istedi. Özsoy’u terör örgütü PKK’ya yardım ettiği gerekçesiyle kandırmak isteyen dolandırıcılar baltayı taşa vururken, emekli emniyet müdürü bir şahsı kıskıvrak yakaladı.


Son yıllarda dolandırıcıların en fazla kullandığı yöntemlerin başında telefonla dolandırıcılık geliyor. FETÖ/PKK gibi terör örgütlerine hesaplarından para aktarıldığı yalanıyla vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar, İzmir’de de bu numarayı emekli emniyet müdürü Fikri Özsoy (66) üzerinde denemek istedi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Özsoy’un hesabından PKK ve FETÖ terör örgütlerine para aktarıldığını, Konak’ta bulunan bir kuyumcu soygunuyla da Özsoy’un bağlantılı olduğu yalanıyla emekli emniyet müdüründen para koparmaya çalıştı. Yaklaşık üç saat süren telefon trafiğinin ardından Özsoy, evine para almak için gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şahsı kıskıvrak yakaladı.



“Evde silah var mı?”


Kendisini komiser olarak tanıtan bir şahsın sürekli kendisine bilgi almak için sorular sorduğunu belirten Özsoy, “Evde yalnızken kendini komiser olarak tanıtan bir şahıs beni aradı. Tüm bilgilerimi bana söyledikten sonra hesaplarımdan PKK terör örgütüne para aktarıldığını ve Diyarbakır’da bu parayı çekip örgüte götürecek olan kişinin üzerinden de benim kimliğimin çıktığını söyledi. Hesabımdan 49 bin lira çekilmek istediğini belirterek banka hesaplarımda ne kadar para olup olmadığını sordular. Ben de olayı anladığım için bankalarda param olduğunu söyledim. Bunun dışında evde silahım olup olmadığını sordular. Ben de silahla işim olmaz cevabını verdim” ifadelerini kullandı.



Tuvalete gidiyorum diyerek zaman kazandı


Yaklaşık üç saat süren telefon görüşmesini ‘Tuvalete gitmem lazım’ diyerek noktaladığını ve polise haber verdiğini aktaran emekli emniyet müdürü, “Bu sorularla da yetinmeyip evde ziynet eşyası olup olmadığını sordular. Ben ‘var’ cevabını verince bu kez de FETÖ’nün hesaplarımı kullandığını belirttiler. Konak’ta bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşanan bir soygun sebebiyle benim altınlarımı alıp parmak izi karşılaştırması yapacaklarını belirtip Hakan isminde bir polisi göndereceklerini söyledi. Bunu söylerken de kimseye haber vermemem konusunda sıkı sıkıya tembih edildim. Ben de zaman kazanmak için ‘Tansiyon hastasıyım ve tuvalete gitmem gerekiyor’ diyerek telefonu kapattım ve durumu polise ihbar ettim” dedi.



Kıskıvrak yakaladı


Altınları almaya gelen şahsın polislerden önce gelmesi üzerine şahsı etkisiz hale getiren Fikri Özsoy, “Kısa bir süre sonra zil çaldı. Gelen kişi Hakan olduğunu söyleyince ben silahımı çekip onu yere yatırdım. Yatırdıktan sonra komşular da sesleri duyup geldi ve şahsı etkisiz hale getirdik. Ardından da polis memurlarına teslim etti” şeklinde konuştu.



“Polis bu şekilde çalışmaz”


Bu yöntemin dolandırıcılar tarafından çok sık kullanıldığına vurgu yapan Özsoy, vatandaşları şu sözlerle uyardı:


“Polisin çalışma tarzı bu değil. Polis herhangi bir durumda telefonla iş yapmaz, kendisi gelir. Başına bu tarz durumlar gelen vatandaşlarımız kesinlikle telefonlarını meşgul etmesinler. Bu işleri bilen bir vatandaş olmasam benim de kafam karışabilirdi. Dikkatli olmakta fayda var.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı
    1. Çavuşoğlu-Moncada ortak basın toplantısı
    2. Gazeteciler ve Basın Bayramı için özel..
    3. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    4. Van'da iki terörist teslim oldu
    5. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    6. Başkale’de örgütten kaçan 2 terörist..
    7. Batman’da 3 bin 500 paket kaçak sigara..
    8. İşaret dili kursiyerlerine..
    9. Nilüfer’de transfer bitmiyor
    10. BMC rekor artışla devler listesine girdi
    11. Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol..
    12. Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa..
    13. Gamze Özçelik kurduğu dernek ile..
    14. Batman Üniversitesi YKS adayları için..
    15. Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler..
    16. İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine..
    17. Fındık ihracatçılarından TMO’ya fiyat..
    18. 11’inci kattan düşen inşaat işçisi..
    19. AB'den kara para ile mücadele çağrısı
    20. Tatvan Belediyesi’nden evde tıraş..
    21. BAE’de öğrencilere Çince dersi
    22. Bitlis'te terör operasyonu
    23. Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ile..
    24. Nasreddin Hoca Evinde hocanın..
    25. Altın “eldiven”: “Bu sezon borcumuzu..
    26. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    27. Fatsa Belediyespor’a doktor başkan
    28. Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın..
    29. Haradinaj "susma" hakkını kullandı
    30. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr...
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?