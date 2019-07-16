Telefon almak isterken bin 500 lira dolandırıldı
Eskişehir’de bir vatandaş, internet üzerinden cep telefonu satın almaya çalışırken bin 500 lira dolandırıldı.16 Temmuz 2019 Salı 16:26
Eskişehir’de bir vatandaş, internet üzerinden cep telefonu satın almaya çalışırken bin 500 lira dolandırıldı.
Yenibağlar mahallesi Üniversite caddesinde yaşanan olayda, E.K. (24) isimli vatandaş, alışveriş sitesinden cep telefonu satın almak için bir şahıs ile anlaşarak bin 500 lira gönderdi. Bir süre sonra şahıs telefonu kargo ile göndermeyince dolandırıldığı anlayan vatandaş polise başvurup şikayetçi oldu.
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