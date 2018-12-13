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Teleferikte kıyılan nikahla dünya evine girdiler

Gaziantep'te bir parktaki teleferikte görev yapan makinist Bilal Nadir Koç, Melike Koç ile hayatını teleferikte kıyılan nikahla birleştirdi

13 Aralık 2018 Perşembe 17:32
Teleferikte kıyılan nikahla dünya evine girdiler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki "Şahinbey Parkı"nda teleferik görevlisi olarak çalışan Bilal Nadir Koç, Melike Koç ile teleferikte kıyılan nikahla mutluluğa adım attı.

Şahinbey Parkı'ndaki teleferikte görev yapan Bilal Nadir Koç, müdürlerinin de tavsiyesiyle nikahını her gün onlarca insanı bindirdiği teleferikte gerçekleştirdi.

Çiftin teleferikteki nikahını, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

Gelin Melike Koç, heyecanlı olduğunu ancak farklı bir mekanda nikah kıymanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilal Nadir Koç da fikrin insan kaynakları müdüründen çıktığını belirterek, "Kendi düğününde hayal ettiği şeyi bize önerdi. Bizim de hoşumuza gitti. Müdürlerimiz de onaylayınca böyle bir şeyi hayata geçirdik. Çok mutluyum.'' dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise 10 yıllık görevi boyunca ilk defa teleferikte nikah kıydığını, bunun kendisi için de farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Damat Koç'un ricası üzerine teleferikte nikah kıydıklarını anlatan Tahmazoğlu, "Bizim için de bir ilk oldu. İki cihanda da saadetler diliyorum. Allah mutlu etsin." diye konuştu.



Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:32
  1. Gaziantep
  2. nikah
  3. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
  4. teleferik

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