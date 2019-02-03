Teleferikle Uludağ'a çıkmak için saatlerce beklediler Yarıyıl tatilinin son gününde, Bursa kent merkezindeki istasyonun önünde oluşan ziyaretçi kuyruğu, zaman zaman sokak aralarına uzadı

BURSA (AA) - Yarıyıl tatilinin son gününde Uludağ'a çıkmak isteyen ziyaretçiler, kent merkezindeki teleferik istasyonu önünde saatlerce kuyrukta bekledi. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki tesislerde, sömestir tatilinin son gününde de yoğunluk yaşanıyor. Uludağ'a çıkmak için merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelenler, yoğunluk nedeniyle saatlerce kuyrukta bekledi. İstasyon önünde yüzlerce metreyi bulan tatilci kuyruğu, zaman zaman sokak aralarına kadar uzadı. Araçlarıyla gelenlerin yanı sıra teleferikle Oteller Bölgesi'ne çıkan tatilciler, otel, kayak pisti ve piknik alanlarını doldurdu. Güneşli havayı ve hafta sonu tatilini de fırsat bilen ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaptı. Tatilcilerden bazıları kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 4 derece ölçüldüğü Uludağ'da bugün ve yarın yağış beklenmiyor.



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