0553 313 94 23

Teleferikle Uludağ’a çıkacaklara uyarı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklara uyarı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş., çalışma saatlerini güncelledi.


Bursa ile Uludağ arasında 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hatlarından birine sahip olan ve 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıyan Bursa Teleferik A.Ş’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarındanyapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; tesisimiz 25 Mart Pazartesi gününden itibaren 09.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'lilerden Bursa'da kepçe ile alkol servisi!
    1. CHP'lilerden Bursa'da kepçe ile alkol..
    2. Sektör derin nefes aldı
    3. Kayseri’yi U-17 Türkiye..
    4. Ücretli poşet uygulaması ev..
    5. Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu
    6. 5 yaşındaki Bilal’in feci ölümü
    7. Liseler arası Futsal şampiyonasında..
    8. SUV görünümlü Peugeot Rifter Türkiye’de
    9. İtalyanlar Galata için Türkiye’de
    10. Fuat Akdoğan’dan Ömer Günel’e ağır..
    11. Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve..
    12. Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı
    13. Meteorolojiden zirai don uyarısı
    14. Tellioğlu; “Tutamayacağım sözler..
    15. Cizre’de araç sele kapıldı: 2 kişi..
    16. Galatasaray, filede kupa için sahaya..
    17. Aydın’da uygulanan ‘fahiş doğalgaz..
    18. Ganyan bayiine dalan çocuk sürücü..
    19. Serbest piyasada döviz fiyatları
    20. Beklenen ’212 Fırsat Garajı’..
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"