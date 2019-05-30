Teleferik, kadınlar plajı ve diğer sosyal tesisler bayram tatiline hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET AŞ. tarafından işletilen sosyal tesisler yaz sezonu ve 9 günlük bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi ve Kadınlar Plajı 1 Haziran’dan itibaren misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişiye hizmet veren Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, Kadınlar Plajı, Zıp Zıp Park, Tophane Çay Bahçesi, Topçam ve Sarısu Mesire Alanı sosyal tesisleri yaz sezonu ve yaklaşan Ramazan Bayramı için hazırladıklarını tamamladı. İşletmelerin tamamında düzenleme ve yenileme çalışması yapıldı. ANET AŞ. tarafından işletilen sosyal tesisler misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için seferber oldu. Antalya’nın simgelerinden biri olan ve ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe’ye çıkararak eşsiz bir manzara sunan Teleferik ve Sosyal Tesisleri yıllık bakım nedeniyle kısa bir süredir kapalıydı. Bakımı tamamlanan Teleferik ve Sosyal Tesis 1 Haziran’dan itibaren yeniden ziyaretçilerini zirveye taşıyamaya devam edecek.

Kadınlar Plajı sezonu açıyor

Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarını kadınlara açıyor. 9 günlük Bayram tatili ve yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayacak olan plaj, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sezona hazır hale getirildi. Sarısu Kadınlar Plajı içerisinde restoran, büfe, pastane, hamam, çocuk parkı, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu ve plaj olanakları bulunuyor. Plajda 10 güvenlik personeli, 2 cankurtaran ve 6 temizlik görevlisi hizmet veriyor. Sabah 08.00-21.00 saatleri arasında sadece kadın ziyaretçilerin faydalanabileceği plaj, saat 19.00’dan sonra ise ailelere de açık olacak.

ANET A.Ş tarafından işletilen Antalya’nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu da hem bayram tatili hem de yaz sezonu için yapılan düzenlemelerle daha kullanışlı bir duruma getirildi. Doğası, denizi ve yeşiliyle harika bir güzelliğe sahip olan Topçam ve Sarısu Mesire Alanları, peyzajı, yolları, aydınlatması, ortak ateş yakma birimleri, tuvalet, soyunma kabini, piknik alanları ve plaj hizmetleri ile piknikçilere konforlu ve keyifli zaman geçirecekleri imkan sunuyor.

Tophane’de manzara ve çay

Tarihi Kaleiçi, masmavi Akdeniz ve Beydağlarının doyumsuz manzarasını izleme fırsatı sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi de yeni sezona hazır. Zengin yiyecek ve içecek seçenekleri, renkli konsepti, panoramik seyir terası ile Tophane bu yazın da buluşma adresi olacak. Antalyalılar, yerli ve yabancı turistler Tophane’de çay keyfi eşliğinde sohbet edip manzaranın tadını çıkartıyor. ANET A.Ş tarafından işletilen Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park, bayramda ve yaz tatilinde çocukların buluşma adresi olacak. 3-15 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Parkın içinde şişme ünite oyun grupları, trambolin, kaydıraklı oyun grubu ve macera parkuru bulunuyor. Çocuklar oyun parkında doyasıya eğleniyor. Veliler ise alan içindeki kafeteryada vakit geçiriyor.