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Teleferiğe rekor ilgi

Ordu’da 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe’ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, 9 günlük bayram tatilinin tamamlanmasına günler kala yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

07 Haziran 2019 Cuma 14:31
Teleferiğe rekor ilgi

Ordu’da 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe’ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, 9 günlük bayram tatilinin tamamlanmasına günler kala yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.


Teleferik istasyonunda Boztepe’ye çıkmak ve bu eşsiz yolculuğu gerçekleştirmek için kuyrukta bekleyen binlerce kişiye ise, “Bu yolculuk için değer” dedirtti.


Bayramın ilk gününden itibaren şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşlar teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu. 0-6 yaş gurubunun ücretsiz olarak kullandığı teleferik, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin tamamlanmasına günler kala on binlerce kişiye hizmet verdi.



“Boztepe bu şehrin markasıdır”


Türkiye’nin turizm ve cazibe merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan Boztepe’ye ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Misafirlerimiz Boztepe’ye tırmanan teleferikle yolculuk ederek şehrin kuşbakışı görüntüsünün yanında hem yeşil ve mavinin eşsiz tonlarına sahip Karadeniz’i, hem de ilçe merkezinde bulunan tüm dokuyu tek seferde görme imkanını buluyor. Teleferiğin, Ordu turizmine ve istihdamına katkısı çok fazla. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu ilginin daha da artması için gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz. ‘Macera Park’, ‘Bulutlara Dokunun’ gibi projelerle Boztepe’deki aktiviteleri arttırmak istiyoruz. Boztepe bu kentin bir markasıdır ve biz bu markayı zirveye yükseltmek istiyoruz” dedi.


Boztepe’ye ulaşım sağlayan teleferiği tercih edenlerin birçoğunun bayram tatilinde Ordu’ya veya çevre illere bayram tatili için gelenlerin olması dikkatlerden kaçmadı. Her geçen gün Türkiye’nin turizmde marka yerlerinden biri haline gelen Boztepe’ye ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayan teleferiği kullanmak için uzun süre kuyrukta bekleyenler, “Böyle bir güzellik için beklemeye değer” görüşlerini paylaştılar. Vatandaşlar, “Muhteşem Ordu manzarasını görmek istiyorsanız teleferikle mutlaka yapılması gereken bir yolculuk. Uzun süre kuyrukta beklemekten hiç sıkılmadık. Çünkü Boztepe’ye teleferik yolculuğu ile çıkmaya ve eşsiz Ordu manzarasını izlemeye değer. Ordu çok güzel bir kent. Tatil için Ordu gezilip görülebilecek illerden bir tanesi. Doğal güzelliklerin, yeşil ve mavinin sınırsız renklerinin harmanlandığı doğa harikası bir kent. Burayı gezip görmeyi herkese tavsiye ediyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:31
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