Telef olan köpeği sürükleyen sürücüden şikayetçi oldu

EDİRNE (AA) - Keşan'da bir kişi, telef olmuş köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişiden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Keşan - Gelibolu kara yolunda seyreden Murat Ekşi, aynı istikamette seyreden bir otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklenen telef olmuş bir köpeğin bulunduğunu fark etti.

Kilometrelerce bu şekilde köpeği sürükleyen otomobilin sürücüsünü uyarmasına rağmen köpeği aynı şekilde sürüklemeye devam etmesi sonrası Ekşi, polise giderek şikayetçi oldu.

Ekşi, uyardığı sürücünün kendisine çiftlikte ölen köpeği gömmeye götürdüğünü söylediğini, uyarmasına rağmen köpeği sürüklemeye devam eden sürücüden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Polis, şikayet üzerine çalışma başlattı.







