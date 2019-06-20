Tele1’den bir kilo çaya 181 bin lira aldatmacası!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı, 1000 gramlık paket ifadesinin ihalenin adı olduğu, alınan çay miktarının ise 9 bin kilo olduğu vurgulandı. Açıklamada, paket başı bedelin ise 20,16 lira olduğu da belirtildi.

Metro İstanbul’un Çaykur’dan ihale ile gerçekleştirdiği çay alımı için Tele1 TV’de çarpıtılarak 1 kilo çaya 181 bin lira ödendiği şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Ağırel’in iddiasına ilişkin İBB ve iştiraki olan Metro İstanbul konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Yapılan açıklama şöyle:

TELE1 TV VE İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN “BİR KİLO ÇAYA 181 BİN LİRA” BAŞLIKLI YALAN HABER HAKKINDA KAMUOYU AÇIKLAMASI

Söz konusu habere konu olan alım miktarı 1.000 gr olmayıp, 1000 gramlık paketler halinde toplam 9.000 kg Çaykur ürünü Rize Turist Çayıdır. Alım Usulü olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 3.E İstisna maddesi doğrultusunda direkt sermayesi %100 bir kamu kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’den alım işlemi yapılmıştır. İlgili mevzuat gereği de kamu kurum ve kuruluşları Çaykur’dan direkt alım yapabilmektedir. İhale sonuç ilanında ihale isminde geçen 1.000 gramlık paket ifadesi,miktarı değil ihalenin ismini ifade etmektedir.

İhale için ödenen bedel Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu Kurum ve Kuruluşları Sıcak Çay Satış Fiyat Listesi 11. Sıradaki ürün, 49 Günlük vadeli fiyat, 1 Kg (1000 gr) fiyatı 20.16 TL olup 9000 kg için toplam 181.440 TL üzerinden Çaykur’la sözleşme imzalanmıştır.

Metro İstanbul, İstanbul’daki kentiçi metro, tramvay hatlarını işleten, günde 2 milyonun üzerindeki yolcuya hizmet eden bir İBB iştirak şirketidir. Kurumumuz aleyhine yalan ve yanlış bilgilerle kasten bir siyasi olgu oluşturulmaya çalışılmaktadır. İlgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.