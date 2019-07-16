Tele sıkışan tilkiyi kurtardı
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi, çitin telline sıkışan tilkiyi kurtardı.16 Temmuz 2019 Salı 10:08
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi, çitin telline sıkışan tilkiyi kurtardı.
Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde bahçesi bulunan Armağan Yıldırım,bahçe çitlerinden gelen sese gitmesi üzerine bir tilkinin başının tellere sıkıştığını gördü.Yıldırım, bunun üzerine penseyle telleri keserek tilkiyi kurtardı. Kurtulan tilki hızla olay yerinden uzaklaştı. Yıldırım, ise o anlarıcep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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