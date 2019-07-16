Tele sıkışan tilkiyi kurtardı Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi, çitin telline sıkışan tilkiyi kurtardı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi, çitin telline sıkışan tilkiyi kurtardı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde bahçesi bulunan Armağan Yıldırım,bahçe çitlerinden gelen sese gitmesi üzerine bir tilkinin başının tellere sıkıştığını gördü.Yıldırım, bunun üzerine penseyle telleri keserek tilkiyi kurtardı. Kurtulan tilki hızla olay yerinden uzaklaştı. Yıldırım, ise o anlarıcep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.