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"Telafi ücret oranlarında bir artış bekliyoruz"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay:- "Yerel seçimlerin ardından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da belediyelerde yapılan telafi ücret oranlarında bir artış bekliyoruz. Bundan da ümitliyiz"

26 Mart 2019 Salı 23:26
"Telafi ücret oranlarında bir artış bekliyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz-Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Yerel seçimlerin ardından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da belediyelerde yapılan telafi ücret oranlarında bir artış bekliyoruz. Bundan da ümitliyiz." dedi.

Toruntay, sendikasının Afyonkarahisar'da belediyeye ait bir sosyal tesiste yaptığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde Toruntay, gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden toplu iş sözleşmelerinin olduğunu belirtti.

Türkiye’de önceden taşeron çalışma sistemi uygulamasının olduğunu hatırlatan Mustafa Toruntay, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle bu taşeron çalışma sistemi, 696 sayılı kanunla giderildi. Şu anda kadro alamayan arkadaşlarımız da var ama sayıları çok az. Bu ülkede 1 milyona yakın insan taşeron olarak çalışırken bugün kadrosuna kavuşmuş çok sayıda üyemiz ve çalışanımız var."

- "Birçok belediyede de bu konuyu aşmış vaziyetteyiz"

Mustafa Toruntay, sendikalarının, 696 sayılı yasayla belirlenen ücret artışlarının dışında enflasyon farkını gündeme getirdiğini ve konunun sürekli takipçisi olduklarını vurguladı.

Ücret artışı konusunda pek çok problemin aşıldığını aktaran Toruntay, "Özellikle belediyelerde, belediye başkanlarımız kendi çalıştırdığı kadrolu ve taşerondan kadroya geçen personele, farklı ücret uygulamalarını gündeme getirdi. Birçok belediyede de bu konuyu aşmış vaziyetteyiz. İnşallah, yerel seçimlerin ardından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da belediyelerde yapılan telafi ücret oranlarında bir artış bekliyoruz. Bundan da ümitliyiz."

Yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Toruntay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanlarımız nerede duruyorsa biz de oradayız. Türkiye’nin birliğe, beraberliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var. Ülkenin içerisinde bulunduğu huzurlu ortamın bozulmasına fırsat verilmemesi adına biz, şehir şehir dolaşarak üyelerimizle toplantılar yapıyoruz. Toplantılarda da ülkenin birliği içinde mutlaka sandığa gitmelerini ve tercihlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz."

Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, Hak-İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Hulusi Güngör ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:26
  1. Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay
  2. TİS
  3. toplantı

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