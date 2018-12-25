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Telafer'de bombalı saldırı : 2 ölü 13 yaralı

Telafer'de bomba yüklü bir araç infilak etti

25 Aralık 2018 Salı 13:49
Telafer'de bombalı saldırı : 2 ölü 13 yaralı
MUSUL (AA) - Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçe merkezinde park halinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi.

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Telafer ilçe merkezinde park halinde bomba yüklü bir araç patladı.'' dedi.

Bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla kim ya da kimler tarafından patlatıldığına ilişkin bilgi edinmediklerini anlatan Kaplan, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların Musul'daki çeşitli hastanelere kaldırıldıklarını aktaran Kaplan, bu tür saldırıların ilçedeki güvenlik ve istikrarı hedef aldığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:49
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