Türk topçularının vurduğu Telabyad'dan yoğun dumanlar yükseliyor
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk topçu birlikleri tarafından vurulan Telabyad'dan yoğun dumanlar yükseldiği bildirildi.13 Ekim 2019 Pazar 13:22
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu birliklerinin vurduğu bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.
Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad'daki çatışmalar yoğunlaştı. Öğle saatlerinde meskun mahale doğru kayan çatışmalar daha da şiddetlenirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından şehir merkezindeki PKK/YPG hedefleri, mevzileri vurularak imha ediliyor. Yapılan atışların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.
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