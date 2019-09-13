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Tel Rıfatlılar YPG/PKK ve Esed rejimini protesto etti

YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat'tan zorla göç ettirilenler, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde örgütü ve Esed rejimini protesto etti

13 Eylül 2019 Cuma 14:48
Tel Rıfatlılar YPG/PKK ve Esed rejimini protesto etti

AZEZ (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilerek zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde örgütü ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek, evlerine dönmek istediklerini yineledi.

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezinde cuma namazından sonra toplanan Tel Rıfatlılar, Babüsselame sınır kapısı önünde evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ve İdlib'i bombalayan Esed rejimini protesto etti.

Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar, "Artık geri dönme zamanı gelmedi mi?", "Yıpranmış çadırlarımız ne yazın sıcaklığını ne de kışın çetin soğuğunu kaldırıyor", "Neron öldü ancak Roma ölmedi", "Esed yok olacak, Suriye de baki kalacak", "Esed ve Putin'in katliamlarını durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Azez'deki kamplarda yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, gösteride sloganlar atarak evlerine dönmek istediklerini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede, 442 kilometrekareye yayılan Tel Rıfat ilçesi, 3 yılı aşkın süredir terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor. YPG/PKK, 2016'nın başında, o dönem işgal ettiği Afrin'den, güneydoğusundaki Tel Rıfat'a Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenlemiş, 9-16 Şubat 2016'da ilçeyi işgal etmişti.

İlçenin esas sakinleri olan yaklaşık 250 bin Arap, üç yıldır Azez'de barınmaya devam ederek, topraklarının YPG/PKK işgalinden arındırılacağı günü bekliyor.

Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:48
  1. Azez
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  5. YPG/PKK

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