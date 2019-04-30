Tel Rıfat kırsalında Türk Birliği’ne saldırıda 25 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Birliği’ne yapılan roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.30 Nisan 2019 Salı 16:26
Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Birliği’ne yapılan roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye’nin Mera Tel Rıfat bölgesi kırsalındaki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi. Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırının ardından TSK, bölgedeki PYD noktalarına hava harekatı ile yoğun atışlar yaptı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirildi.
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