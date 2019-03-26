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Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız devriye yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi

26 Mart 2019 Salı 15:41
Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız devriye yapıldı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Tel Rıfat bölgesindeki ilk devriyeye ilişkin bilgi ve fotoğraflar paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:41
  1. TSK

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