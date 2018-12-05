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Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik şiddeti protesto etti

05 Aralık 2018 Çarşamba 02:02
Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik şiddeti protesto etti

TEL AVİV (AA) - Tel Aviv'de, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 30 bin kişi, kadına yönelik şiddeti protesto için etkinlik düzenledi.

Ülkedeki yerel basında verilen bilgiye göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, ülkede yaşanan kadına yönelik şiddet, çoğunluğu kadınlardan oluşan 30 bin kişi tarafından protesto edildi.

Yedeot Ahranot gazetesine göre, gösteride protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Protestoya binlerce Filistinli kadının da katıldığı ifade ediliyor.

İnsan hakları örgütlerine göre, İsrail'de yaşayan Arap kadınlar çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor. Sivil toplum örgütü Katar Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Cemiyetine göre, 2018'in başından bu yana İsrail'de öldürülen 24 kadının yarısı ülkede yaşayan Arap toplumundan.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 02:02
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