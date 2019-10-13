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TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad merkezine girdi

TSK ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad merkezine girdi. Batı girişinde yoğun çatışmalarında yaşandığı bölgede terör örgütünün Tel Abyad'daki sözde karargahı da imha edildi.

13 Ekim 2019 Pazar 13:44
TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad merkezine girdi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseldi.

TSK ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad merkezine girdi. Tel Abyad'ın batı girişinde çatışmalar yaşanıyor. Bazı noktalarda ise kontrol sağlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde karargahı da obüs atışları ile imha edildi. 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 13:44
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