Tekvandoda yeni bir yıldız doğuyor





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Milli tekvandocu Merve Dinçel, Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan tek Türk kadın sporcu olarak parladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 43'ü kadın 93 sporcu temsil etti.

Merve Dinçel, kadınlarda Türkiye'ye tek altın madalyasını kazandıran isim olarak öne çıkmayı başardı. Genç sporcu, Varşova'da Ferhat Can Kavurat ve Emre Kutalmış Ateşli ile İstiklal Marşı'nı okutan üç milli sporcu arasında yer aldı.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki Merve, AA muhabirine, spora başlama hikayesini anlattı ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dedesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında tekvandoyla tanışan Merve, "Tekvando konusunda babam en büyük destekçim. Ailem arkamda, sürekli bir şeyler başarayım, diye yardımcı oluyor." dedi.

Ailede spor yapan büyüklerinin bulunduğuna dikkati çeken Merve, "Amcam, babam küçükken tekvando yapmışlar. Amcam siyah kuşağa kadar ulaşmış, sonra bırakmış. Babam da biraz yapıp bırakmış. Dayılarım boks yapmış, ailem hep sporun içindeydi. Dedem küçükken sporla uğraşmayı çok istemiş ama olmamış." ifadelerini kullandı.





- "İnsan başardığını hissediyor"





Kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Merve, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Çok güzel bir duygu. İnsan gerçekten başardığını hissediyor. Kürsüye çıktığın zaman 'ben bunu başardım' diyebiliyorsun. Çok mutlu oldum. Beklediğim bir şampiyonluktu. Altyapım çok sağlam. Sağlam adımlarla geleceğe ilerlediğimi düşünüyorum."

Genç yaşına rağmen büyükler kategorisinde de mücadele ettiğine dikkati çeken Merve, hedeflerine ilişkin "Gelecek yıl büyüklerde Dünya Şampiyonası var. İlk hedefim orası. Daha sonra 2020, 2024 olimpiyatları. Durmadan ilerlemeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merve, 2020 hedefi için erken olmadığını vurgulayarak, "Olmaz diye bir şey yok. İstersem yapabilirim." sözleriyle kendine ne kadar güvendiğini ortaya koydu.

Milli tekvandocu, "Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna "Altyapından gelen sporculara örnek olmuş bir sporcu olarak görüyorum." yanıtını verdi.

- "Sırtınızda Türkiye yazıyor"





Milli takım formasını giydiğinde tarifsiz duygular yaşadığını belirten Merve, tatamiye çıktığında hissettiklerine ilişkin şunları söyledi:

"Sırtınızda Türkiye yazıyor, göğsünüzde Türk bayrağı taşıyorsunuz. Herkes, 'bu kız Türk Milli Takımı sporcusu' diyor. Bu gerçekten çok gurur verici. Şampiyon olduğunuzda İstiklal Marşı'nı okutuyorsunuz. Tüm ülke sizin marşınızı dinliyor. Bu çok güzel bir duydu."

Şampiyon bir sporcu olarak kız çocuklarına ve ailelere de çağrıda bulunan Merve Dinçel, "Özellikle kız çocuklarının tekvando yapmasını, kendilerini savunmalarını çok isterim. Aileler çocuklarının arkasında güçlü durmalı." diye konuştu.