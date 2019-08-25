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Tekvandoda bronz madalya

- Türkiye Karışık Tekvando Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü oldu

25 Ağustos 2019 Pazar 14:05
Tekvandoda bronz madalya

ANKARA (AA) - Türkiye Karışık Tekvando Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi karışık takım müsabakalarında teknik direktör Ali Şahin yönetiminde sporcular Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, İkra Kayır ve Ayşe Asma'dan oluşan milli takım temsil etti.

Türkiye, 8 ülkenin katıldığı organizasyonda ilk turda Güney Kore'yi 37-30 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ev sahibi Çin'e 83-48 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, bronz madalya maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı. Rakibini 74-28 mağlup eden Türkiye, üçüncü oldu.

Karışık takımlarda altın madalyayı ise İran'ı yenen Çin kazandı. Çin, kadınlarda da ilk sırayı alırken, erkeklerde İran kürsünün en üst basamağına çıktı.


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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:05
  1. Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası
  2. madalya
  3. Türkiye Karışık Tekvando Milli Takımı

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